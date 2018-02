Cristiano Ronaldo celebra su cumpleaños en medio de la irregularidad

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, cumple hoy 33 años en su momento de mayor irregularidad, con la media goleadora más baja desde su llegada sin sufrir ninguna lesión que le mermase, 20 tantos en 27 partidos, y con su continuidad de blanco en el aire pendiente de una mejora.

Cristiano compartió en las redes sociales una imagen de cumpleaños para todos sus seguidores. Relajado en su casa, posando con una tarta, un ramo de rosas blancas y el pulgar hacia arriba sonriente. "Gracias a todos por vuestros mensajes de cumpleaños", escribió tras un 33 y los iconos de una tarta y dos copas brindando.

33!🎂🥂Thank you all for your birthday messages pic.twitter.com/YUJGDZCsAe

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 5, 2018