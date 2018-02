La asquerosa celebración de un aficionado de los Eagles

El triunfo de los Eagles en el Super Bowl LII provocó la locura entre sus aficionados, pero uno de ellos se excedió al comer excremento de caballo mientras celebraba en las calles de Filadelfia.

A través de las redes sociales se difundió un video en el que aparece un joven, con la playera de Randall Cunningham, arrodillándose ante una pila de excremento de caballo y sin usar las manos se agachó hasta agarrar un pedazo con la boca.

La gente que se encontraba a su alrededor lo alentó en cada oportunidad en vez de desalentarlo de cometer tremenda locura.

Los Eagles derrotaron 41-33 a los Patriots de Nueva Inglaterra y así ganaron el primer super Bowl de su historia.

Philly fans at their finest (yes that’s horse shit) pic.twitter.com/pbOSf8W6BG

No….don’t eat the horse shit…don’t do it…..YOU ARE BETTER THAN TH…oh no pic.twitter.com/NfyES9sjp0

— Laces Out (@LacesOutShow) February 5, 2018