Marco Fabián quiere ir a Rusia con la Selección

Pese a que Marco Fabián de la Mora tendrá poco tiempo para alcanzar su mejor nivel, dejó en claro que tiene confianza plena en que estará listo para disputar con la Selección Mexicana de Futbol la Copa del Mundo Rusia 2018.

El volante reapareció el pasado domingo en las canchas, en el partido en el que el Eintracht Frankfurt perdió con el Augsburgo, luego que estuvo ausente desde julio pasado por una operación en la espalda a la que fue sometido en agosto.

“Estoy positivo al cien por ciento, estoy de acuerdo que me va alcanzar (el tiempo para llegar al Mundial), ayer me sentí muy bien. Quiero tener más minutos, y estoy con toda la fe del mundo que puedo llegar al mundial en mi mejor nivel”, dijo el ex jugador de Guadalajara.

Manifestó que ha entrenado de la mejor forma desde hace algunas semanas, peor que no había reaparecido en un juego oficial por los estrictos controles que se tienen en los equipos alemanes.

“No vengo trabajando en un tiempo corto hace dos meses que estoy listo solo que la mentalidad es diferente y hasta que no pases todos los exámenes, has que estés al cien por ciento, no te toman en cuenta en el equipo”, declaró a TDN.

Aceptó que se duerme con la mente pues en disputar “un segundo mundial, de representar a mi país y estar ahí, depende mí, el que esté mejor es el que irá”.

Así mismo, admitió que el volver a jugar le representó un sentimiento muy especial, como si hubiera realizado su debut en la Primera División.

“Una felicidad absoluta, sentí como si hubiera debutado, sensación de felicidad, de emoción, me sentía como raro de volver a las canchas después del momento que viví, de lo fuerte de la lesión, hace dos meses que vengo entrenando duro”, sentenció.

