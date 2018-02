Antonio Brown se ofrece para entrenar a Tom Brady

Tom Brady lanzó para 505 yardas en el Super Bowl LII y rompió el récord que él mismo había establecido para el más alto yardaje aéreo en un partido por el título de la NFL. No obstante, New England Patriots cayeron ante Philadelphia Eagles en un juego en el que el quarterback exhibió sus malas condiciones como receptor al dejar caer un pase entre sus manos.

Así como dejó escapar un balón que tenía sujetado, Brady dejó ir la oportunidad de conseguir su sexto anillo de campeonato, situación que no dejó pasar por alto Antonio Brown, receptor estelear de Pittsburgh Steelers, quien bromeó con su excompañero James Harrison, ahora compañero de Brady en Pats, al respecto.

"@jhharrison92 dile a tu muchacho @tombrady que sé que perdió a su entrenador, así que si desea poner bien esas manos, dime en esta temporada baja", ironizó en su Twitter el considerado mejor receptor de la liga, en referencia a la salida de Josh McDaniels como coordinador ofensivo de Pats y la desafortunada jugada del QB.

@jhharrison92 tell your guy @tombrady I know he lost his trainer so if he want to get those hands right hmu this off season pic.twitter.com/E3MUhi1bKN

— Antonio Brown (@AB84) February 6, 2018