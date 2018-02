Atlas va por un triunfo ante Tampico en la Copa MX

La tranquilidad ha vuelto al Atlas tras conseguir su primera victoria de la Liga MX. Y ahora, los Zorros intentarán trasladar ese buen momento a la Copa MX. La noche de este miércoles, los rojinegros recibirán la visita de Tampico Madero, en busca de tres puntos que los acerquen a la siguiente fase.

El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas y el resultado definirá buena parte del futuro. El Grupo 7 de la Copa MX presenta actualmente un triple empate. Tanto Atlas, como Tampico Madero y Veracruz suman tres puntos después de dos encuentros disputados.

Tras vencer a Cruz Azul, el viernes pasado, los Zorros quieren prolongar el buen paso. “Estamos motivados, la verdad fue un golpe anímico muy bueno para nosotros ya ganar en Liga. Nos sentimos motivados para enfrentar la Copa y seguir con esta racha positiva ahora que ya pasó la negativa. Buscaremos extender lo más que podamos este buen paso”, señaló Juan Pablo Vigón.

El futbolista rojinegro aseguró que el torneo copero no se menosprecia. “La verdad es muy importante, en Tampico ganamos y nos dio un golpe anímico para entrenar bien. Ganamos después en Liga y siento que la Copa es muy importante para nosotros en lo anímico. En lo futbolístico también nos sirve para mostrarnos y apretar porque todos queremos jugar”, agregó.

Los partidos de Copa MX sirven para levantar la mano en busca de un lugar como titular en la Liga MX. Actualmente, Juan Pablo Vigón tiene un puesto y su deseo es mantenerse como titular. “Uno quiere jugar sí o sí, quieres estar dentro de los 11. Yo donde más cómodo me siento es por el centro. Si me ponen de lateral tal vez no soy el mejor, pero todos los entrenamientos doy lo máximo. Me parto la madre en cada partido, con esa mentalidad de que donde me pongan ser el mejor. Así trabajo yo, quiero estar dentro de los 11”, concluyó.

