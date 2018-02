Multan a Magic Johnson por romper reglas en la NBA

Una vez más la ley "anti-tampering" llegó para Magic Johnson. La NBA tiene un código donde está prohibido hablar de jugadores activos con un contrato en vigor, en caso de pertenecer a una franquicia, por lo que el ex basquetbolista tendrá una fuerte multa.

El Presidente de los Ángeles Lakers tiene que pagar una suma bastante alta por dicha cuestión. La penalización es de 50 mil dólares y no es la primera ocasión que es multado por dar a conocer información de más.

Johnson fue castigado por aseverar que el jugador griego, Giannis Antetokounmpo, sería reconocido como MVP en un futuro, y que tendría la oportunidad de conseguir un anillo con el conjunto de Milwaukee.

The Los Angeles Lakers have been fined $50,000 by NBA for violating the league’s anti-tampering rule regarding the Milwaukee Bucks’ Giannis Antetokounmpo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2018