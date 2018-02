Mohamed estalla contra Osorio por posición de González

Una vez más las decisiones del estratega de la Selección mexicana, Juan Carlos Osorio, volvieron a causar polémica, esta vez fue Antonio Mohamed quien se mostró inconforme.

Es timonel de Rayados no estuvo de acuerdo con la posición que el técnico colombiano le dio a Jonathan González en su primera participación con el Tri.

“Si a ustedes los llevan a una charla a Harvard van a hablar en español, no los van a hacer hablar en francés. Si a ustedes los llevan es porque hablan de una manera en su programa y se presta de una manera y no los van a llamar para que hablen de futbol americano. No les van a decir ‘¿por qué perdió Tom Brady’?", lanzó el 'Turco' en entrevista con Espn,

Y es que González fue utilizado como volante en lugar de medio de contención, que es la posición que desempeña en el conjunto regio.

