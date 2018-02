Vergonzoso que un ilegal matara a jugador de los Colts: Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que es "vergonzoso" que el presunto responsable del accidente de automóvil en el que murió el jugador de la NFL, Edwin Jackson, es un guatemalteco indocumentado, y exigió dureza contra la inmigración ilegal.

"Es vergonzoso que una persona ilegalmente en nuestro país matara al jugador de los Colts, Edwin Jackson. Esta es una de las muchas tragedias evitables", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario recalcó que deben hacer "que los demócratas sean más duros en la frontera, y con la inmigración ilegal. ¡RÁPIDO!".

Trump ha vinculado en numerosas ocasiones la inmigración ilegal con el auge de la criminalidad, aunque varios estudios han demostrado que las comunidades de inmigrantes indocumentados exhiben tasas de criminalidad más bajas que los grupos nativos.

So disgraceful that a person illegally in our country killed @Colts linebacker Edwin Jackson. This is just one of many such preventable tragedies. We must get the Dems to get tough on the Border, and with illegal immigration, FAST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2018