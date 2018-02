Chivas se reforzará con un directivo

Chivas tendrá un refuerzo de último momento, pero no para la cancha. El Guadalajara contratará un directivo que realice las funciones de director deportivo. Y así, el técnico Matías Almeyda delegará algunas responsabilidades que ha asumido desde hace un tiempo.

Jaime Ordiales, el último dirigente que tuvo el Rebaño Sagrado en esa posición, salió del club en junio de 2016. Desde entonces, el argentino cumplió con la función de entrenador, pero también fungió en algunos aspectos como directivo. Ahora, para concentrarse plenamente en la cancha, se dio a la tarea de buscar alguien que le ayude.

“Hace rato, hablé con Jorge (Vergara) y analizamos la posibilidad de tener una persona que me pueda ayudar. Ya me he reunido con algunos, pero la decisión también tiene que ser fría. No por estar perdiendo hay que traer a alguien rápido, porque tampoco se va solucionar nada si no pensamos a futuro. Esa posibilidad existe y va a estar. Estamos muy cerca de concretar eso”, explicó.

Y delineó enseguida las características que necesita en esa persona. “Sí, tiene que ser alguien con perfil de Chivas, que haya estado acá, que sea reconocido por la gente y que sea alguien que no quiera ser entrenador, eso va a ser fundamental”, detalló.

Por último, explicó las funciones que realizará el refuerzo que llegará para la directiva rojiblanca. “No sé si llamarlo director deportivo, pero sí alguien que esté cerca mío y que podamos hablar, que sea parte de nuestro cuerpo técnico. Pero estamos buscamos a una persona identificada con Chivas y ya prácticamente lo tengo, pero falta un poquito”, concluyó.