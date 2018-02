Disfrutará Ménez jugar en la Liga MX: André Gignac

El delantero francés de Tigres, André-Pierre Gignac, dijo estar feliz con la llegada de Jérémy Ménez al América y que disfrutará mucho jugar en la Liga MX.

Aunque aceptó que no conoce la Ciudad de México, habló muy bien del país con Ménez, al saber que llegaría al equipo de Coapa.

“Estoy feliz de la llegada de Jérémy (Ménez) al América, hablé un poco con él, me preguntó muchas cosas sobre el país sobre la ciudad. No soy muy experto en la Ciudad de México. pero sé que estamos en un país hermoso y que va a disfrutar el poder jugar en la Liga MX”, declaró en una entrevista para Tigres.

Gignac y Ménez fueron rivales en el futbol francés, pero el delantero de Tigres no considera que será un duelo especial en esta ocasión, aunque aceptó que será un partido complicado.

“Es siempre difícil jugar contra el América, es un gran equipo, hay que decir la verdad. Pero nosotros sabemos manejar bien los partidos importantes, va a ser un partido muy importante, tenemos que sacar los tres puntos”, comentó.

En el actual torneo Tigres es invencible en casa, pero se le han complicado los partidos de visitante.

“Llegamos de 16 días de vacaciones, físicamente no estábamos al tope, yo creo que en Puebla, Querétaro y Pumas, me afectó la altura, pero yo creo que no solamente a mí, sino a todo el equipo”, mencionó.

Además del duelo contra el América, el francés habló sobre las rotaciones que ha implementado el técnico de Tigres, Ricardo Ferretti.

“Cada jugador quiere jugar todos los partidos, pero hay un entrenador y hay que respetar eso, Tuca hace sus cambios y elige al jugador que quiera, nosotros tenemos que aceptar. Tengo 32 años y me queda poco tiempo y claro que quiero jugar todos los partidos, pero cuando el entrenador elige a otro jugador, hay que aceptar y yo lo aceptó”, dijo.

A su llegada a Tigres, Gignac tuvo como compañero a Rafael Sobis, con quien tuvo buen entendimiento. Ahora con Eduardo Vargas, el francés consideró que la química es similar.

“Son jugadores distintos, creo que Edu es más goleados, Rafa tiene cualidades distintas, pero son dos grandes jugadores, me gustó mucho jugar con Rada, muy buen amigo mío, la verdad es que Edu es la misma cosa, la química es igual con los dos”, comentó.