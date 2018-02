Manager de México no se sintió local en Guadalajara

Es una historia que tenía cuentas pendientes. En su reaparición dentro del beisbol profesional, Charros llegó a la final en su primera temporada. Perdió el título de la Liga Mexicana del Pacífico ante Tomateros de Culiacán. El manager Benjamín Gil hizo declaraciones ofensivas en contra de la novena jalisciense. Los aficionados no olvidan y se la “cobraron” en la Serie del Caribe.

Por eso, Gil se quejó tras terminar su participación en el certamen. El fracaso fue mayúsculo, al quedar eliminado apenas en la primera ronda. Tres derrotas y un solo triunfo, para quedar en el quinto y último sitio. Fue el único equipo que no logró avanzar a semifinales.

“Cuando volteaba y veía los jerseys, si me hubieran puesto audífonos que cancelan el ruido, sí me hubiera sentido como local. Veía tanta camisa y me daba mucho gusto ver que la gente apoya. Creí que no iba haber mucha gente en el último juego (ya eliminados) y sí vino mucha gente, ¿para qué motivo? No sé. Pero me da mucho gusto que vinieron y pudieron festejar un buen juego del equipo (8-1 sobre República Dominicana)”, señaló Gil.

Y enseguida, profundizó la queda, pues considera que incluso el sonido local puso música a manera de burla, como cuando sonaron “Las Golondrinas” al concluir el último juego de México. “Sinceramente, sí se escuchan cosas. No nos sentíamos… bueno, no puedo hablar por los jugadores. Local no me sentía”, señaló.

“Local no me sentía y como dicen en Tijuana y Culiacán: qué gacho. Porque es nuestra tierra, estamos defendiendo los colores de nuestro país y de nuestro beisbol. Yo me equivoqué en el señalamiento (contra Charros, cuando ganó la Final de 2015) y eso a lo mejor nunca en la vida me lo van a perdonar. Pero he tratado de hacer muchísimas cosas por tratar de poner el nombre de México en alto. Creí que había logrado un poquito de eso, pero aquí quizás no”, señaló.

“Hace dos días me comentaron que estaban poniendo ‘El Mechón’ (en alusión a Sergio Romo, de Charros, quien fue rechazado como refuerzo de Tomateros) cada vez que un relevista nuestro fallaba. Se me debería hacer muy fácil criticar a gente, tal como se me critica a mí. Lo único que podría decir es completamente se vale que me lo hagan a mí”, agregó Benjamín Gil.