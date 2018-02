Rafael Nadal será la gran atracción del Abierto Mexicano de Acapulco

Luego de retirarse del Abierto de Australia por una lesión, la participación del español Rafael Nadal en el Abierto mexicano de Tenia de Acapulco se puso en duda, pero Raúl Zurutuza, director del torneo, se encargó de acallar rumores y confirmar la presencia del mallorquin.

“Con Rafa no hay ningún problema, hemos estado preparando las actividades que tendremos con él durante el torneo, llega el jueves 22 de febrero lo cual me da mucho gusto porque quiere decir que llega a entrenar. No hay ninguna preocupación por parte de nosotros, las cosas van caminando y no vamos a tener ningún inconveniente”, mencionó el dirigente.

Zurutuza descartó cualquier otra sorpresa para el torneo y dijo que se concentrarán en hacer que el público disfrute con lo que ya está confirmado. “Si esperaban a Djokovic él solito se descartó porque lo acaban de operar, tuvo una cirugía de codo. En cuanto al tema de Federer está zanjado desde hace un mes que dijimos que la puerta ya estaba cerrada para él”, concluyó.

El Guaje de Plata y la Pelota de Tenis estarán en exhibición en la CDMX

Los trofeos Guaje de Plata y Pelota de Tenis que se entregan a los ganadores de las ramas femenil y varonil del Abierto Mexicano de Tenis, estarán en exhibición en la Ciudad de México previo al torneo que se llevará a cabo del 26 de febrero al 3 de marzo en Acapulco.

La gente podrá verlos y fotografiarse con ellos en las tiendas Martí de Santa Fe del 7 al 11 de febrero, y del 12 al 18 en la sucursal de Perisur.“Ambas piezas son ciento por ciento artesanales. El Guaje tiene una incrustación de oro de 23 Kilauea en forma de pelota de tenis, mientras que el trofeo para la rama femenil está elaborada en plata .925 con costuras cubiertas de vermeil”, dijo Emilia Gil, representante de Tane Orfebres, casa encargada de la elaboración de los galardones.

Develan trofeos que se entregarán a los ganadores del Abierto mexicano de Tenis de #Acapulco @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/BhixbOM2Tu — Sergio Meléndez (@SerMelendez) February 7, 2018

