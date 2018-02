Chivas enfrentará a Santos con la urgencia de ganar

Una vez más, Chivas se ha metido en una crisis de resultados. El conjunto tapatío se ubica en el puesto 16 con sólo cuatro puntos, después de cinco jornadas. Y por esa pobre producción, el técnico Matías Almeyda realizará modificaciones en el cuadro titular para recibir a Santos.

Este sábado a las 21:06 horas, el Rebaño Sagrado se medirá al cuadro lagunero, con la urgencia de sumar tres puntos. Si bien el entrenador rojiblanco se dice satisfecho con el funcionamiento de su equipo en las jornadas anteriores, los resultados están lejos de lo esperado.

“Después de la derrota del otro día y después de cinco partidos donde no hemos conseguido los resultados que pretendemos, el arranque no ha sido el indicado. Dentro de la autocrítica personal y colectiva, esta competencia que siempre he exigido arrancará a partir de este partido. No tengo definido, pero seguro habrá modificaciones. Está claro que después de cinco partidos sin resultados, tenemos que darle la vuelta”, explicó el estratega de Chivas.

No es espera un cambio radical en el 11 inicial, pero sí se preven algunos movimientos. Se espera que entre tres y cuatro futbolistas pierdan a partir de este sábado su puesto titular. El entrenador argentino busca soluciones para el problema en que se encuentra metido.

“No es tanto una sacudida. Estamos flojos en resultados, es la verdad y lo que nos tiene pensativos tratando de mejorar. Es difícil defender un funcionamiento cuando el resultado es adverso, pero hay cosas positivas y otras negativas por corregir. Eso pensamos, después de ver los partidos jugados”, detalló Matías Almeyda.

Santos le tiene tomada la medida

Para intentar salir del bache que atraviesa, Chivas deberá enfrentar a un rival que le tiene tomada la medida. Santos Laguna es dominador absoluto cada vez que visita al Rebaño Sagrado, desde que se mudó de casa, en 2010. El nuevo estadio rojiblanco nunca ha podido pesar frente a ese adversario.

En total, son ocho las ocasiones en que el cuadro lagunero ha jugado en ese inmueble. Su saldo es de seis victorias, un empate y solamente una derrota, con 13 goles a favor y sólo tres en contra. Los números hablan de una superioridad total.

El descalabro más doloroso para Chivas como local ante Santos, es sin duda el del Clausura 2015. En las semifinales de ese certamen, el Guadalajara del “Chepo” José Manuel de la Torre había empatado en la ida 0-0, de visita. Tenía todo para meterse a la final, pero fue goleado en su propia casa por 3-0.

“Creo que debemos estar fríos, tranquilos y conscientes de que hemos conseguido pocos resultados, no podemos ocultar eso”, Matías Almeyda, técnico de Chivas.

4 puntos ha conseguido Chivas en el torneo, de los 15 que lleva disputados.

6 veces ha ganado Santos en ocho visitas a la casa que Chivas inauguró en 2010.

Desde la mudanza de Chivas

Clausura 2017, Chivas 1-1 Santos Apertura 2015, Chivas 0-3 Santos Clausura 2015, Chivas 0-3 Santos Apertura 2014, Chivas 0-1 Santos Apertura 2013, Chivas 0-2 Santos Apertura 2012, Chivas 0-1 Santos Clausura 2012, Chivas 2-1 Santos Clausura 2011, Chivas 0-1 Santos

* Duelo de vuelta por la semifinales.

