VIDEO: 'Chicharito' asegura que cada partido con West Ham será una final

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández declaró que será la primera de 12 “finales” que tendrán los “hammers” si quieren continuar compitiendo en la Premier League la próxima temporada.

“El juego contra Watford es casi una final porque los dos equipos estamos jugando contra el descenso, tenemos que ir a ganar; hemos trabajado bien y de buena forma por lo que podemos vencerlos”, dijo Hernández Balcázar, en entrevista para el sitio web oficial del West Ham.

