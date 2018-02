'Con todo respeto', Valeria Marín se burla de Chávez Jr.

Quisiera decirles que mi regreso fue todo un éxito pero les estaría mintiendo. Jajajaja 🥊😂 Yo que andaba muy inspirada por “Rocky” estando en Filadelfia y mi regreso terminó siendo como el de Julio César Chávez JR. (Con todo respeto) Fuera de ritmo, manos débiles, todo mal Jajajaja pero bueno 2 meses de ausencia me la cobraron. Así es esto, a darle para volver a ser la “Chiquita” Marin o no @chema_box cc @hugo_box_mx 😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈🥊🥊🥊🥊🥊

A post shared by Valeria Marín (@valmarin_r) on Feb 9, 2018 at 12:44pm PST