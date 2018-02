Al parecer la buena actuación de Nick Foles en la campaña de 2017-2018 fue la mejor que pudo tener el jugador de las Águilas de Filadelfia, no sólo por convertirse en el mariscal de campo que destronó el reinado de Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra, sino que ahora es "dueño" de la franquicia que ganó el Super Bowl LVII.

Según el portal de búsqueda más grande del mundo, Google, el quarterback es el nuevo patrón del conjunto que por primera vez en la historia consiguió el trofeo Vince Lombardi el pasado 4 de febrero en Minneapolis.

Cuando se ingresa en la búsqueda de la página "Patriots Owner" (dueños de Patriotas), se muestra al jugador de 29 años como si fuera el propietario del conjunto de Filadelfia, por lo que las redes sociales comenzaron a hacer de las suyas.

