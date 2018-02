VIDEO: 'El día que decida no estar más, me voy': Almeyda

En Chivas nadie sabe lo que pasa. Los jugadores están al cien por ciento físicamente o es lo que aparentan luego de entrar al terreno de juego, pero la mentalidad podría ser la que esté lacerada por el supuesto campeonitis o por la salida de elementos que fueron vitales para conseguir la estrella 12 que presumieron los rojiblancos en el Clausura 2017.

Guadalajara no ha concebido una sola victoria en casa desde el inicio del torneo Clausura 2018, pues, de los tres partidos que se han disputado en el Estadio Akron, ni si quiera un punto se han quedado los tapatíos

Ahora y tras ver en llamas el vestidor y la forma de juego del Rebaño Sagrado, Matías Almeyda, director técnico del conjunto de Chivas, aseveró que en caso de que él ya no quisiera dentro de la institución, Jorge Vergara, presidente del club, sería el primero en conocer su decisión.

"No hay especulaciones: El día en que decida no estar más, me sentaré con Jorge y le diré que no estoy más, esto es simple. No voy a dar tantas vueltas. Mientras yo esté viendo que hay una luz de esperanza para salir adelante como en otros momentos que hemos estado en dificultad, lo voy a hacer como me he caracterizado toda mi vida. Así que en ese sentido, si algún día llegara a suceder, el primero en enterarse va a ser Jorge y después, obviamente, todos los demás ", aseguró el pastor del Rebaño.

Cruz Azul, Monterrey y Santos, respectivamente, han sido los equipos que viajaron a Zapopan para disputar un choque contra Chivas, aunque los tres le dieron cátedra de futbol en su propia casa y con su gente.

Hasta el momento los rojiblancos ostentan la posición 16 de la Liga MX con un récord de cuatro partidos perdidos, un empatado y uno con victoria, que por cierto obtuvieron de visita en Aguascalientes, cuando se midieron a su similar de Necaxa.

#SeQueda Matías Almeyda aclaró que no piensa dejar Chivas tras el mal paso del equipo por el #Clausura2018 pic.twitter.com/qe1FaQSIGH — TVC Deportes (@TVCDeportes) February 11, 2018

