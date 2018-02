Futbolista mexicana con el West Ham United

West Ham United es uno de los clubes ingleses que le da la oportunidad a todos los jugadores que les atraiga militar con ellos, con ganas de trascender, conocer una institución diferente y que se comprometan en dar lo mejor de sí.

La historia une a Carla Salcedo, mediocampista del conjunto inglés, con Javier ‘Chicharito’ Hernández en el mismo club.

Muy poco se sabía de ella, pero gracias a una entrevista en exclusiva con mediotiempo.com, la futbolista habló sobre su estancia en Inglaterra y del proyecto con el conjunto de los martillos en el cuadro femenil.

“Dos semanas después de que llegué mis entrenadores me dijeron que él me quería conocer porque escuchó que había una mexicana en el club y yo también quería conocerlo”, fueron las primeras palabras de la jugadora.

“Al inicio estuve muy nerviosa y en ese encuentro platicamos, comimos un lunch y me dio varios consejos sobre cómo acoplarme al futbol inglés y sobre la gente, y la verdad es que 'Chicharito' es una gran persona y de vez en cuando lo veo en el club porque tenemos diferentes horarios”.

El consejo que Hernández Balcázar le dio Salcedo fue más como aprendizaje y ella lo reveló.

“Que tenga una buena comunicación con mis compañeras y con el staff para saber qué es lo que quieren los entrenadores, y en la plática también me preguntó sobre mi pasado en Estados Unidos”, aseveró la joven. “Él me contó sobre su proceso de adaptación de cuando llegó de Chivas al Manchester United, eso me motivó muchísimo y esa conversación me ayudó bastante”.

La salida de Carla Salcedo de México fue primero hacia Estados Unidos donde, tras siete años de estudiar, fue invitada al viejo continente por un hombre.

“En el último año de mi carrera un británico me vio jugar y me preguntó si me interesaría jugar en Inglaterra, pero que la única forma en la que lo podía hacer era estudiando porque aquí tienen reglas muy estrictas para eso”, desmenuzó. “Me animé y estoy haciendo una maestría, me probé con el Crystal Palace y con el West Ham, con los dos me fue bien pero West Ham mostró más interés, además de que en este equipo está un paisano como 'Chicharito' y ese también fue un plus”.

