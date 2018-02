Osorio asegura que las rotaciones son un principio de vida, no del juego

Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección mexicano se encuentra motivado de participar en la Copa del Mundo de Rusia 2018 ya que él considera que el Tricolor se encuentra en el grupo de la muerte junto a Alemania, Suecia y Corea del Sur. Además afirmó que las rotaciones son un tema de vida

“Para muchos el grupo de México es el más difícil de la competición. Creo que sí es una gran oportunidad para el futbol mexicano, nos preparamos toda la vida para competir contra los mejores" declaró en conferencia de prensa desde Arlington, Texas.

Sobre el tema de las rotaciones que tanto se le ha criticado, el colombiano las volvió a defender y aseguró que más allá del futbol son parte de la vida.

"Hay que entender que el tema de las rotaciones es un principio de vida, no del juego. Cualquier persona se siente parte de un grupo contribuyendo, participando, ya sea cardiólogos o jugadores van a sentir la misma decepción”, afirmó.

Osorio no se detuvo ahí y explicó cómo logra hacer que los jugadores se desempeñen en otras posiciones o roles a los que están habituados: "¿Cómo hacemos? Con instinto, hablando con el jugador y entrenando a ese jugador para es aposición. Es más viable poner a un jugador ofensiva en una defensiva. El caso concreto de Gallardo, lo ponemos como lateral izquierdo con disciplina defensiva, no estamos tan lejos de eso. En Selección nunca se ha pedido al centro delantero jugar en una posición que no sea la de arriba. Si el jugador se siente cómodo, tiene disciplina y en la posición no es muy lejana al hábitat donde participa estamos dentro de lo normal”.

El Tricolor inició su preparación para el Mundial de Rusia 2018 el 31 de enero pasado ante Bosnia y Herzegovina, selección a la que venció 1-0.

El 23 de marzo se medirá con Islandia en Santa Clara, California y el 27 del mismo mes jugará con Croacia, en Arlington.