Atlas no pudo con Necaxa: 1-1 en el Jalisco

Atlas no levanta, necesitaba un triunfo ante el Necaxa y al final tuvo que conformarse con el empate 1-1. Como local, el punto es malo para los Zorros, que continúan en la parte baja de la clasificación, con apenas cuatro puntos, después de siete fechas del Clausura 2018.

Fue un primer tiempo trabado en la cancha del Estadio Jalisco. Atlas realizó algunas modificaciones, en busca de recomponer el camino. Rafael Márquez volvió tras cuatro partidos de Ausencia por lesión. Apareció como titular en la defensa central rojinegra.

Sin un dominio claro por parte de ninguno de los equipos, las oportunidades claras fueron pocas. Primero, fue Atlas el que probó a pelota parada: Daniel Arreola cobró un tiro libre. La redonda superó a la barrera, pero no a Marcelo Barovero, quien voló para desviar a tiro de esquina, al ‘13.

La respuesta por parte del Necaxa fue por el costado izquierdo, por donde recargó su ofensiva constantemente. Roberto Carlos Alvarado metió el acelerador, llegó a fondo y mandó una diagonal retrasada. Carlos González quedó solo a la altura del manchó, pero su remate fue machucado y desviado, al 22’.

Atlas todavía tuvo una oportunidad más antes del descanso, pero luego d Euán buena maniobra individual, Brayan Garnica disparó raso, pero sin fuerza. Barovero se quedó con la bola y apagó el peligro. Al medio tiempo se fueron los equipos sin goles en el marcador.

Fue hasta la segunda parte cuando Milton Caraglio controlo la redonda. Realizó un recorte hacia el centro y disparó de pierna izquierda. Potente pero al primer poste, el del arquero. Marcelo Barovero no llegó y el esférico terminó en las redes para el 1-0 de los Zorros, al 57’.

Atlas soñaba con encaminarse a su segundo triunfo del torneo, pero un ex rojinegro arruinó el plan. Jugada rápida por el centro, la diagonal retrasada dejó solo y de frente a Martín Barragán. Le pegó de primera intención, potente y con buena dirección. Dejó sin oportunidad a Cristopher Toselli para el 1-1, al 78’.

El marcador ya no se mueve y los rojinegros no levantan: suman apenas cuatro puntos. Para Necaxa, en cambio, el empate como visitante no es malo, pues llega a nueve unidades, después de siete fechas disputadas en el Torneo Clausura 2018.

¡Imperdible!