Australiana Emily Arthur sufre dura caída en PyeongChang 2018

La caídas son algo común en los Juegos Olímpicos de Invierno; sin embargo, en algunas ocasiones estas pueden terminar en algo más grave para los atletas que simples anécdotas. Como ejemplo está lo que vivió este martes la australiana Emily Arthur durante la prueba de snowboard halfpipe.

La atleta de 18 años realizaba un salto con un giro de 540 grados pero al momento de aterrizar perdió el equilibrio y cayó de cara en la nieve.

Al momento de levantarse, Emily sangraba de la nariz por lo que tuvo que ser atendida por los médicos presentes.

Emily terminó en el lugar 11 y declaró que estaba feliz por la posición conseguido en sus primeros juegos. La ganadora de la prueba que la estadounidense Chloe Kim.

De igual forma, Arthur agradeció a través de Twitter a todos por sus mensajes de apoyo y aseguró que está bien, que sólo tiene un poco hinchada la nariz y cara, lo que hace que se parezca a Shrek.

Thankyou everyone so so much for all you’re kind words!! I’m doing okay! Just a very swollen nose and face, looking a bit like shrek but happy none the less 💛💫😇 pic.twitter.com/4YN0aRkHLs

— Emily Arthur (@Emily__Arthur) February 13, 2018