CMLL desconoce a Shocker y Negro Casas como campeones y lanza nueva convocatoria

El Consejo Mundial de Lucha Libre busca nuevos Campeones Mundiales de Parejas del CMLL ya que el pasado 7 de febrero en Conferencia de Prensa se desconoció a Shocker y al Negro Casas como monarcas al haber estado inactivo el título; y ahora está lanzando la convocatoria donde 16 parejas buscarán los valiosos cetros universales.

Dicha eliminatoria se hará en dos etapas y una gran final que arrojará a los nuevos monarcas, la primera será el 2 de marzo de 2018 donde saldrá la primera pareja finalista, la segunda eliminatoria se llevará a cabo ocho días después donde se confirmará el duelo fina,l la cual se llevará a cabo el 16 de marzo en el marco del Homenaje a Dos Leyendas en la Arena México.

Este campeonato conoció a sus primeros monarcas el 26 de marzo de 1993 y ha tenido quizá a sus más notables campeones en Rey Bucanero y Último Guerreo quienes tuvieron dos reinados, con 18 y 10 defensas respectivamente, posicionándose así; como una de las más grandes parejas de la historia.

También luchadores extranjeros han logrado tener estos cetros en su cintura como Los Head Hunters; Tanahashi y Lyger; además de combinaciones de mexicanos con extranjeros como Tamatonga y El Terrible; Tamatonga y Rey Bucanero. Por su lado Último Guerrero y Negro Casas por su lado han sido los que han sido más veces monarcas de parejas con seis ocasiones cada uno. Quien les sigue los pasos es Shocker quien ha portado este cinturón en cuatro ocasiones.

Así este 16 de marzo en la Arena México en el evento donde se distinguirá la memoria de don Salvador Lutteroth González y a la leyenda viviente Mil Máscaras conoceremos a los Campeones Mundiales de Parejas del CMLL número 38. Dos eliminatorias y una gran final que seguramente estará llena de adrenalina y emoción donde una pareja se alzará con estos cetros y escribirá sus nombres en esta prestigiada lista de campeones.

CMLL

REINA ISIS Y LA JAROCHITA REALIZARÁN GIRA DE TRES MESES POR JAPÓN…

La empresa REINA ha anunciado la estancia de Reina Isis y La Jarochita en Japón por tres meses. Ellas viajarán hacia tierras del Imperio del Sol Naciente este 23 de febrero, tendrán su primera presentación de la gira en el Shinkiba 1st Ring de Tokyo el 27 de este mismo mes. Ambas ya son un referente de México en el lejano oriente y se espera que cosechen importantes triunfos en su estancia.

En el pasado mes de septiembre La Jarochita quedó a un paso de obtener el Campeonato Internacional Jr. CMLL-REINA ya que fue derrotada por Kaho Kobayashi quien es la actual campeona. La japonesa se encuentra en nuestro país por lo que será difícil que pueda enfrentarla de nuevo por este campeonato.

Por su parte “la flor del desierto” Reina Isis, tendrá ya su quinta gira por ese país al que ya considera su segunda casa y buscará tener retos cada vez más altos; ya que ha enfrentado a luchadoras de mucha categoría en Japón y ha dejado buen sabor de boca. Así que estas dos bellas y talentosas gladiadoras estarán por tres meses en Japón poniendo en alto el nombre de México.

La lucha libre femenil ha ido ganando terreno por la entrega que han dado las mujeres en éste deporte. Pero en la etapa más reciente que ha mostrado el CMLL, se ha dado a los aficionados calidad y un atractivo visual de las luchadoras. Entre estas bellezas, Reina Isis reconoce que su debut en la majestuosa Arena México fue muy difícil desde obtener una oportunidad como gladiadora, así como su ascenso. Pero su destino ya estaba marcado y la oportunidad de pisar Japón le llegó, y gracias a esa entrega y especialmente en el intento por destronar a la Campeona Universal Reina: Kana. Las oportunidades de trabajo en aquel país fueron más frecuentes. Los incrédulos se preguntaban como aquella novata que era valet de los Tuareg, se había enfrentado a una grande que más tarde se fue a WWE.

La enmascarada recordó: “Japón había sido uno de mis sueños, no tenía miedo, estaba nerviosa por el compromiso de representar a mi país y a mi empresa el CMLL. Las cosas no se me dieron fácil, tardó la oportunidad, pero valió la pena porque aprendí”. Y es que, como en muchos casos, el tiempo ha dado la razón y esa madurez la podemos ver en diferentes plazas donde muestra un estilo a ras de lona, ocasionalmente vuelos; así como la elegancia y estampa que pide el Consejo.

Reina Isis sigue la escuela que dejó Dark Angel en su momento y actualmente Dallys, luchadoras que además de ser esculturales, se han esmerado por ser de las mejores. Isis disputó el Campeonato Nacional Femenil ante Princesa Sugehit y desde entonces, la tiene en la mira; ya que no quita el dedo del renglón, porque quiere ser monarca. Además de Japón, Reina Isis está por cerrar una gira a los Estados Unidos, pero a su regreso, irá por la regiomontana.