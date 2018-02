Héctor Reynoso sugiere a Almeyda cambiar su forma de juego

Héctor Reynoso fue campeón con Chivas en el Torneo Apertura 2006. Por eso, al hoy ex futbolista le duele el paso actual del Rebaño Sagrado. Desde afuera, detecta falta de confianza en el plantel. Y por eso, sugiere al técnico Matías Almeyda cambiar la forma en que juega, pues con inseguridad, no se puede parar al tú por tú.

“No hay nada que esconder, está mal. La están pasando mal, creo que hay mucha desconfianza y mucha inseguridad, también propia de la presión que ejerce el jugar en este equipo. A partir de que se quiten un poquito ese peso como equipo, vendrán mejores resultados y les irá mejor. Eso espero, es lo que les deseo”, explicó la noche de este lunes, durante la presentación de los uniformes de Leyendas del Guadalajara, equipo de veteranos donde ahora juega.

“Creo que es la inseguridad. Hoy lo veo más por la inseguridad que ejerce la presión de este equipo, la prensa, la afición, uno mismo, el rival, te vas metiendo cosas en la cabeza. No es que dejes de hacerlo sino que no se nota. Tal vez son esfuerzos aislados y no se nota tanto como lo venían mostrando. Creo que deben partir de eso, de juntarse como equipo, los líderes tomar las riendas y hacer que el equipo jale para donde mismo. No hay otra”, detalló.

“Creo que tendrían que empezar por ordenarse. Metiéndome un poco en lo del técnico, no jugar como han venido queriendo jugar: siempre al tú por tú, porque creo que en confianza no les alcanza ahorita. Cualquier equipo que se les ponga enfrente viene ahorita con mayor confianza. Cualquier cosa le sale más al rival. Entonces, creo que tienes que partir del orden y de tú ganar seguridad. Tener un 0-0 sería un triunfo en este momento para el equipo”, sentenció Reynoso.

Y es que el campeón con Chivas en 2006 aseguró que es válido cambiar la idea futbolística. “Sí, en relación a la mentalidad de los jugadores. Ahorita creo que el equipo no está para jugar como venía jugando antes y lo han querido hacer así. Entonces, ahí es donde creo que se podría modificar y buscar otro resultado en cuanto a lo defensivo que es donde más se ha padecido”, concluyó.

