Ricardo La Volpe molesto con América

En la Liga MX son pocos los entrenadores que le dan la oportunidad a jóvenes futbolistas en debutar en la máxima categoría, por lo que la molestia de algunos estrategas que sí ven futuro en los chavos no se esconde.

Ricardo La Volpe, ex técnico del América, se encuentra molesto por lo que le están haciendo a Diego Lainez, quien, a su temprana edad, tuvo la oportunidad de brincar al máximo circuito el pasado 4 de marzo del 2017, pero ahora Miguel Herrera no lo considera en su planeación y el argentino expresó su inconformidad.

"Diego era un jugador en proceso, es decir, estaba para ir demostrando su capacidad y su gran técnica, pero lógicamente agarrando experiencia. Su debut fue por necesidad, pues el plantel tenía muchas bajas. Sin embargo, es un desperdicio hacerlo jugar en divisiones de abajo porque destacaba muy fácil sobre los demás".

Con referencia a la salida del canterano del primer equipo y quien ahora juega en las inferiores del conjunto azulcrema, La Volpe subrayó.

"Creo que en esas divisiones ya no tiene nada que aprender, eso sería estancarlo en su carrera, porque no tendría ninguna exigencia, todo se le haría fácil. No todos tienen esas condiciones. Me recuerda a Guardado".

