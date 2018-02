VIDEO: Competidora estadounidense sufre accidente en el luge de PyeongChang

La competidora estadounidense Emily Sweeney protagonizó un accidente en la última serie del luge femenino de los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang 2018, que obligó a los organizadores a interrumpir momentáneamente la prueba para que los médicos la pudieran atender.

Sweeney buscaba mejorar su décimo tercer puesto parcial en la última bajada de la competencia, pero el trineo perdió el balance y chocó contra una de las paredes arrojando al hielo a la atleta.

Las cámaras de televisión dejaron de repetir el accidente y enfocaron a su cuerpo técnico que estaba notablemente preocupado, así como aficionados que presenciaron la prueba,

Tras unos diez minutos de incertidumbre, la piloto de 24 años pudo incorporarse con mucho dolor, pero llevó tranquilidad a los asistentes al poder desplazarse por sus propios medios.

Team USA's #EmilySweeney Just Had A Nasty Crash On The Luge… She Got Up And Is On Her Way To Get Checked Out By Doctors pic.twitter.com/GctWVZkSuO

— BIG BOB (@FSBigBob) February 13, 2018