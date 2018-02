Clifford Aboagye confía en que Atlas saldrá del mal momento

Ni el cambio de técnico, ni el regreso de Rafael Márquez han sido suficientes para levantar. Atlas sigue hundido en el fondo de la clasificación general del Clausura 2018, y en la tabla porcentual su ventaja es de nueve puntos respecto al Veracruz, pero el plantel rojinegro confía en superar el mal momento.

El futbolista ghanés, Clifford Aboagye se dijo seguro de que los Zorros saldrán pronto adelante. Y desde su perspectiva, la clave será poner en el campo ese extra que se necesita en situaciones apremiantes. Además, reconoció en que en el aspecto individual, no se encuentra en su mejor nivel.

“Yo confío en que el equipo saldrá de esto. Depende de nosotros para levantarnos anímicamente, ponernos a trabajar y poner más hue… en la cancha. Tenemos que jugar más en equipo, pensar más en eso que en lo individual. Todos debemos trabajar en los defectos para llegar a nuestro mejor nivel”, sentenció el jugador africano este jueves.

“Toda la gente sabe lo que está pasando con el equipo y todos los jugadores estamos preocupados. Pero como decimos, en el futbol se pierde y se gana, el problema es que venimos perdiendo muchos partidos. Sabemos lo que está pasando y lo que está sufriendo la afición”, añadió.

Clifford Aboagye también admitió que no ha aportado lo que esperaba para ayudar al Atlas. “Me siento bien, aunque sé que no estoy al nivel antes de la lesión, pero sigo trabajando, no hay de otra forma. Es partido a partido para recobrar mi confianza y dar el 100 en el campo. Sigo trabajando para llegar a ese nivel, pero creo que el equipo no va muy bien y en lo individual no estoy haciendo lo que se vio el torneo pasado. Todavía me falta”, reconoció.

“En el futbol cada jugador viene a demostrar y dar su 100 para ayudar al equipo ya sea en Liga, entrenamientos o Copa. Creo que depende de la formación que estamos jugando, a veces es con línea de cinco, contra Necaxa fue línea de cuatro y estábamos atacando más. Depende de la formación que estemos jugando, pero me falta atacar más para ayudar al equipo en ofensiva”, agregó el jugador del Atlas.

Finalmente, confió en que el sábado saldrán vivos de una difícil visita al actual campeón. “Venimos trabajando partido a partido, lo más importante es pensar en lo que sigue para sumar. Tigres es un equipo fuerte, debemos trabajar más para sumar puntos en ese partido. En ataque tienen buenos jugadores, pero debemos trabajar en equipo y tener menos errores defensivos”, concluyó.

