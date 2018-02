Más que motivada para ganar otro campeonato: Norma Palafox

El hambre de triunfo y la sed de gloria viven en el Guadalajara. Nadie en el plantel de Chivas femenil se conforma con el éxito pasado: quieren más. Por eso, Norma Palafox se muestra segura cuando sentencia: “Estoy más que motivada para ganar otro campeonato”.

Apenas el fin de semana pasado, el Rebaño Sagrado perdió el paso perfecto que tenía en casa. La atacante rojiblanca analiza esa derrota por 2-1 frente a Tigres y también el momento que vive su equipo. Descarta por completo que exista entre las jugadoras la llamada “campeonitis”.

Reconoce que existe “frustración” por no estar en este momento en zona de Liguilla. Y también, habla sobre la otra ilusión que tiene en puerta: acudir con la Selección Mexicana Sub-20 al Mundial de Francia 2018. Fue parte del plantel que ganó el boleto, ahora espera mantenerse en la lista final.

¿La derrota en casa les quitó de alguna manera la presión de mantener el paso perfecto en casa?

— En lo personal, no me enfoco en que íbamos invictas o que nadie nos gana. Fueron circunstancias que no se nos dieron en ese partido y nos ayuda para mejorar. Por ningún motivo me había presionado por estar invictas o porque somos campeonas. Al contrario, es parte de todo esto y nos ayuda a mejorar.

¿Qué se aprendió de ese 2-1 frente a Tigres?

— No sé qué pasó, no nos conectamos, a lo mejor estábamos la verdad relajadas. La verdad no sé qué pasó, no fue nuestro día, no fue nuestro partido. Viendo el juego de nuevo me di cuenta de muchas cosas que dejamos de hacer, que habíamos hecho el torneo pasado. Es una enseñanza para no dejar de hacer cosas.

¿Por qué se dejan de hacer cosas, sientes que se cae en relajación?

— No, no… creo que a veces no es tu día. Es raro cuando todo el equipo está desconectado y lamentablemente nos tocó en un partido que era muy importante para nosotras. Ya pasó y estamos completas para el siguiente partido.

En este deporte se habla mucho de la “campeonitis”, ¿en el Guadalajara femenil eso se ha sufrido?

— No, creo que nosotras tenemos muy en mente y nos lo han dejado muy claro que ya fuimos campeonas, ya pasó. Es algo que dejamos atrás, ahora estamos en el presente, pensando en lo que viene. No hemos logrado nada, no somos nadie, no hemos hecho nada, no hemos calificado, así que no puedo decir que estemos relajadas porque somos Chivas y fuimos campeonas. La verdad no. Estoy más que motivada para poder ganar otro campeonato.

¿Genera algún nerviosismo el no estar hoy en los puestos que dan un lugar para la Liguilla?

— Uno de los principales objetivos es estar entre los dos primeros lugares en el torneo. Estar en el tercero sí causa un poco de frustración, pero nada está perdido. Aún queda la segunda vuelta, estamos por cerrar la primera y tenemos la oportunidad de volvernos a meter en los primeros lugares.

Por otra parte, Norma, ¿la experiencia de un Premundial y regresar a México con el boleto, que te dejó?

— La verdad nunca dejo de aprender y darme cuenta que necesito seguir trabajando, echándole ganas. Es una motivación para mí tener la oportunidad de estar en selección. Me motiva más para venir a mi club y dejar lo que aprendo, lo que me dejó el Premundial. Ahora tratar de enfocarme en mejorar y estar lista para poder tener la oportunidad de ir al Mundial.

Entraste de última hora al Premundial y cuando no habías pasado el corte nos decías que no perdías la esperanza. ¿Hoy ves más cerca esa Copa del Mundo de Francia 2018?

— Sí la verdad estaba muy motivada a seguir trabajando para conseguir un lugar en el Mundial y mira, ahora estoy un poquito más cerca. Pero todavía no tengo nada, falta todavía algunos meses para que salga esa lista y a seguir trabajando para poder estar en ella.