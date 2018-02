Rafael Márquez mantiene la ilusión de ir al Mundial de Rusia

La incertidumbre sobre la participación de Rafael Márquez en el Mundial de Rusia 2018 continúa en duda tras los problemas que ha tenido con la justicia de Estados Unidos; sin embargo, no descarta la ilusión que tiene por asistir pero sin ninguna obsesión y a la espera de que todo pueda suceder.

"Estoy feliz de seguir jugando al futbol, es una pasión, es lo que me mantiene todavía jugando, lo que me tiene contento y si se dan las cosas, bien; si no, yo creo que he tenido una carrera bastante digna como para solo depender. La ilusión sigue estando y hasta el último día en que se pueda solucionar mi tema, pues veremos", declaró a Mediotiempo.

El Capitán de la selección mexicana afirmó que sus abogados son los que mantienen la debida comunicación con la Federación Mexicana de Futbol. "Mis abogados son los que están hablando para intentar tener la mejor solución, sí he recibido el apoyo de ellos pero por ahora los que tienen el diálogo son la parte legal".

