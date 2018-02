Alan Pulido explota contra reportero

Alan Pulido se ha etiquetado como uno de los jugadores más importantes en estos momentos para Chivas, a pesar de que en ocasiones lo extra cancha lo ha llevado a ser más noticia de lo que crea dentro del terreno de juego.

No es la primera ocasión en que el dorsal 9 de Guadalajara se ve inmiscuido en un pleito con alguien, ya que su historial se ve manchado por múltiples cuestiones personales y que lo han alejando de equipos como fue el caso de Tigres y su técnico Ricardo Ferretti.

Ahora un comentario del periodista Jesús Hernández del Multimedios deportes enganchó al seleccionado nacional, ya que comenta el reportero "qué duro golpe para la cervecera que patrocina a Chivas que Alan Pulido celebre los goles con la campaña de Corona, al igual que Pizarro #LaSuerteNoJuega".

Qué duro golpe para la cervecera que patrocina a #Chivas que Alan Pulido celebre los goles con la campaña de Corona, al igual que Pizarro #LaSuerteNoJuega — Jesús Hernández (@jhernandez83) February 15, 2018

Por su parte, el ex elemento de Olympiacos de Grecia no se quedó con las ganas de contestarle y mandó tremenda respuesta. "Tenías que ser de Multimedios" junto con una carita riéndose. "Este es mi Twitter, cualquier cosa que ocupes @puliidooo. Y para que no andes hablando a las espaldas ni te escondas en una red social . ¡Bendiciones!".

Tenías que ser de Multimedios 😂este es mi Twitter cualquier cosa que ocupes @puliidooo. Y para que no andes hablando a las espaldas ni te escondas en una red social. bendiciones https://t.co/eB010rMdMy — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@puliidooo) February 17, 2018

