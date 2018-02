'Lo que le hacen a Cruz Azul es un bullying pen...': Caixinha

Una vez más las malas caras y los comentarios en contra de Cruz Azul se hicieron notar, después de que La Máquina perdiera dos valiosos puntos en casa, cuando Puebla igualó el juego al minuto 85 del partido.

Pedro Caixinha, director técnico celeste, habló con los futbolistas acerca del "bullying" que les hacen cuando van ganando el partido y por las circunstancias del mismo los igualan o hasta les dan la vuelta.

"Hay dos cosas que nos están costando trabajo; una es hacer goles. Tienes que tener el doble o muchas veces más que el doble de ocasiones para hacer un gol y después son esas pequeñas desatenciones", siguió. "Platiqué con los jugadores sobre el tema de "cruzazulear": "bullying" y "pendejos" eso hable con ellos. Y no me preocupo por esas cosas. Sí me preocupo del tema de la tarea, porque nosotros hacemos cosas que hacen a que se burlen de nosotros", aseguró el portugués.

La Máquina no ha tenido la oportunidad de demostrar el tipo de rival que es dentro del terreno de juego en su propio hogar, ya que después de ocho jornadas en el Clausura 2018 no han podido quedarse con la victoria ante su gente.

Caixinha confesó que hoy habló con sus jugadores acerca de "cruzazulear y bullying".

