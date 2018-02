Temblor detiene partido de futbol en Gales

En Gales se llevaba a cabo el partido entre el Port Talbot Town y Taff's Well de la Primera División y el juego estaba en agonía de la primera página, cuando un sismo de magnitud de 4.4 se registró al oeste de Reino Unido.

En la cuenta oficial del cuadro local se dio a conocer la noticia cuando el reloj marcaba el minuto 43 del choque, por lo que tuvo que interrumpirse por varios minutos y dar luz verde después de una revisión del estadio y verificar que se podía volver a la actividad.

43' – temporary stop in play. A recorded earthquake in the area. Incredible.

— Port Talbot Town FC (@PortTalbotTown) February 17, 2018