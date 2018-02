Zárraga pondera relación de NBA con México a problemas internos

La relación de la NBA con el básquetbol mexicano va en crecimiento pese a los problemas internos que vive el deporte ráfaga en nuestro país.

Para el fin de semana de las estrellas, la liga estadounidense invitó a la selección mexicana a un juego contra las estrellas de la Liga de desarrollo G-League, pero resulta que los jugadores nacionales que han vestido la playera nacional los últimos años, no estarán en Los Ángeles y las Ademeba, junto con la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP), formaron otras selección con muchos jugadores que no viven en suelo azteca, lo que ha generado una ola de críticas.

Y para acallar las molestias, el director de NBA México, Raúl Zárraga, dijo que lo importante es que Mexico está incrementando su relación con la liga.

“Yo llevo una excelente relación con Ademeba, Gilberto HErnández ha mostrado un gran liderazgo, se que no es fácil, ha tomado un proyecto que implica muchos retos pero estoy ciento por ciento convencido de que vamos en la dirección correcta para que las cosas resulten cómo queremos, no al ritmo que queremos pero por lo menos estamos avanzando algo”

“Todo tiene un riesgos, el All Star lo tiene, los juegos en Mexico. Mucha gente me pregunta por los jugadores que vienen, que no son de la selección, pero al final de cuentas son mexicanos y vienen a jugar a Los Ángeles con la selección de G League, ese es el mensaje”, comentó Zárraga desde Los Ángeles.

Raúl dijo que están trabajando duro para llevar de regreso a Mexico juegos de campaña regular de NBA aunque no hay equipos confirmados hasta el momento.

