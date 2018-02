‘Clásico de la Paz’ se suspende tras expulsión de nueve jugadores

Una pelea durante el encuentro entre Bahía y Vitoria terminó con siete expulsiones y un final de partido anticipado debido a la falta de jugadores de uno de los equipos durante el campeonato baiano.

El encuentro, que era considerado como el ‘Clásico de la Paz’, tuvo un total de nueve expulsiones, siete de ellas durante un enfrentamiento que se desencadenó tras la celebración de un gol del jugador Vinicius, del Bahía.

La pelea generó tarjeta roja para cuatro futbolistas del Bahía, dos de ellos reservas, y tres del Vitoria, que tuvo otras dos expulsiones más que llevaron al árbitro a suspender el partido once minutos antes del final cuando el marcador se encontraba 1-1.

La pelea generó tarjeta roja para cuatro futbolistas del Bahía, dos de ellos reservas, y tres del Vitoria, que tuvo otras dos expulsiones más que llevaron al árbitro a suspender el partido once minutos antes del final cuando el marcador se encontraba 1-1.

En base al reglamento de la Confederación Brasileña de Futbol, el Bahía debe ser declarado vencedor.

