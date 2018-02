Equipo de LeBron vino de atrás para vencer al de Curry

El nuevo formato del Juego de Estrellas resultó un experimento interesante para la NBA y fue el equipo de LeBron James quien se llevó el triunfo 148-145 sobre el de Curry, a pesar de que estuvieron abajo en el marcador la mayor parte del partido.

El Rey se comporto como un verdadero capitán arengando a los suyos y además teniendo una enorme actuación con 29 puntos y 10 rebotes y 8 asistencias, lo que le valió ser nombrado el Jugador Más Valioso del partido.

Pero no lo hizo solo, tuvo un gran apoyo sobre todo de Kevin Durant quien consiguió 19 unidades.

Por parte del equipo de Curry, el debutante Karl-Anthony Towns destacó en el partido con un doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes.

DeMar de Rozan y Damián Lillard consiguieron 21 puntos cada uno pero no fueron suficientes, mientras que el capitán Curry se fue 11 puntos.

Llamó la atención que Jimmy Butler, del equipo de Curry no viera acción ni un solo minuto pese a no estar lesionado, al parecer le pidió al entrenador Mike D’Antoni descanso.

A la ciudad de Charlotte ahora le toca hacer los preparativos para la edición 2019 del NBA All Star y en Los Ángeles se hizo la entrega de estafeta, la cual fue recibida ni más ni menos que por la leyenda Michael Jordan.

Se acabó el partidoooooo, el #TeamLeBron vino de atrás para ganar 148-145 al #TeamStephen que no pudo conseguir el triple para empatar. #LeBronJames terminó con 29 puntos, el máximo de su equipo @PublimetroMX @Publisport_MX pic.twitter.com/a3b6r863S9 — Sergio Meléndez (@SerMelendez) February 19, 2018

