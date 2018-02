Vela prefiere 'mil veces ver un partido de NBA que de futbol'

No es novedad que el deporte favorito de Carlos Vela es el basquetbol. En sus inicios, el ahora jugador de Los Ángeles aseguró que el deporte ráfaga es el que más sigue y le apasiona por encima del futbol, juego que lo tiene en la cima de su carrera y entre cámaras.

Ahora que vive en Estados Unidos, la ‘hiena’ tuvo la oportunidad de asistir al Juego de las Estrellas, exactamente a la función del concurso de clavadas de la NBA, donde aseveró que hay preferencia entre uno y otro.

"Prefiero mil veces ver un partido de NBA que uno de futbol. Aparte de realizar mi trabajo, puedo disfrutar de mi hobby", fueron las primeras declaraciones de Vela.

El ex jugador de la Real Sociedad fue claro, al decir que no hay mucho qué pensar entre ver uno u otro deporte, ya que siempre busca hacer una importante labor, pero su tiempo libre lo ocupa para ver el baloncesto.

"Mil veces antes puedo ver cuatro partidos de basquetbol, y a uno de futbol, en 10 minutos le cambio. Cuando entro al campo lo disfruto y quiero hacerlo como el mejor, pero a la hora de terminar me gustan otro tipo de deportes".

Vela comentó cómo inicio su pasión por las duelas y qué personaje fue y es su favorito.

"El mejor es Michael Jordan. Yo creo que no hay persona que no diga que es él quien le inspiró a que le gustara el basquetbol y siempre he sido de Michael Jordan".

¡Imperdible!