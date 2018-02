Fergie recibe críticas y burlas por interpretación del himno de EU

Fergie, ex integrante del grupo Black Eyes Peas (BEP), fue la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos previo al Juego de Estrellas de la NBA; sin embargo, su actuación fue más criticada que alabada.

Es Estados Unidos es común que los cantantes hagan su propia versión del himno y Fergie decidió usar toques de jazz y una voz un tanto forzada.

Las reacciones no se hicieron esperar incluso en el Staples Center de Los Ángeles, donde se llevó a cabo el encuentro de la NBA. Las cámaras captaron a los basquetbolistas Draymond Green y Joel Emblid ríendose; al igual que al presentador de televisión Jimmy Kimmel.

Draymond Green / Captura de pantalla

Varios medios estadounidenses calificaron la interpretación de Fergie como una de las peores de la historia. Mientras que el ex basquetbolista Charle Barkley trató de tocar el tema durante la transmisión de TNT pero Shaquille O’Neal no se lo permitió asegurando que la ex integrante de BEP lo hizo bien, por lo que Barkley sólo se limitó a decir: “fue tan diferente que después de so necesitaré un cigarro”.

Players faces during Fergie’s rendition of the National Anthem… pic.twitter.com/QQ3VXaBchT — Darren Rovell (@darrenrovell) February 19, 2018