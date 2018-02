El sueño de eliminar a Tigres no me lo quita nadie: DT del Herediano

Jafet Soto no se guardó nada previo al duelo en donde su equipo, Herediano recibirá los Tigres de la UANL para disputar los Octavos de Final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF el próximo martes 20 de febrero.

"El equipo es consciente de lo que nos vamos a jugar el martes, esperaría al Tigres con al menos una figura, ya sabemos como juegan con el 'Tuca' Ferreti, vamos a esperar a un equipo de Tigres fuerte. Ya me enfrenté una vez al León, para mí es una gran oportunidad, es un gran reto. El sueño y las ganas que tengo de eliminar a Tigres en casa no me lo quita nadie. Está en juego el nombre del Herediano y de Costa Rica", declaró el técnico 'tico'.

Cabe señalar que Soto está consciente del gran trabajo que ha desarrollado el brasileño Ferretti con la escuadra universitaria; sin embargo, luchará por la victoria en casa y adelantar ventaja para el partido de vuelta cuando visiten el Volcán el próximo martes 27 de febrero.

