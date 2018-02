VIDEO: Competidora sufre accidente y muestra un seno en PyeongChang 2018

La participación de la patinadora francesa, Gabriella Papadakis en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018 no terminó como lo hubiera deseado, ya que pasó por un momento vergonzoso con su vestimenta al enseñar un seno al comienzo del baile.

"Me distrajo. Fue mi peor pesadilla hecha realidad en los Juegos Olímpicos. Sucedió en los primeros segundos del programa. No tenía otra opción que seguir. Lo sentí inmediatamente y me puse a rezar. Es todo lo que podía hacer", comentó la francesa a MARCA.

A continuación te compartimos el video del suceso: