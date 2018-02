América da golpe de autoridad en la Concachampions

América no se guardó nada en su visita a Costa Rica al presentarse con su cuadro de lujo y obtuvo una ventaja casi definitiva sobre el Saprissa (5-1) en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El equipo tico salió distraído en el inicio del encuentro, al minuto 2, recibió el primer gol de la escuadra mexicana. Oribe Peralta filtró un balón a Cecilio Domínguez y el paraguayo definió con un toque colocado ante la salida del portero Aarón Cruz.

Saprissa se fue al frente buscando igualar el marcado y las Águilas aprovechó los espacios para ampliar su ventaja. Al 34’, Renato Ibarra dio un pase retrasado, por la banda derecha, Peralta centró de primera intención y Mateus Uribe remató de media tijera para concretar el 2-0.

En el minuto 44, Henry Martín falló una clara de gol estando casi en el área chica y sin marca. Sin embargo, un minuto después Domínguez consiguió su segundo tanto de la noche. Tomó el balón en tres cuartos de cancha, enfiló rumbo a la portería, regateó un defensa y definió con un derechazo a contrapie de Cruz. Con el 3-0 a favor de la escuadra visitante, el partido se fue al descanso.

En la parte complementaria, los azulcremas le prestaron el balón a los locales para aprovechar el contragolpe, y al 58’, el América amplió su ventaja con un gol de Ranato Ibarra, quien definió de zurda tras una media vuelta.

El Saprissa parecía acortar distancias al 73’, con el tanto de Ariel Rodríguez, quien aprovechó un rechazo de Agustín Marchesín para mandar la redonda al fondo de la red. Sin embargo, seis minutos después Uribe volvió a marcar para los visitantes. Paul Aguilar centró por la derecha, Peralta bajó el balón para que el colombiano definiera con un derechazo.

Con el triunfo de 5-1, el América tiene un pie en los cuartos de final y sólo le faltará finiquitar la obra el próximo 28 de febrero en el Estadio Azteca.

