VIDEO: Descubren imagen sexual en el FIFA 18

Un grave descuido en uno de los uniformes que aparece en el famoso videojuego de futbol, FIFA 18, podría traerle muchos problemas a EA Sports.

Y es que algunos fanáticos encontraron una imagen sexual y no apta para usuarios menores, en la que aparecen dos personas tocándose sus partes íntimas, en la manga de uno de los uniformes.

En el modo ‘Ultimate Team’ algunas bandas musicales aportaron equipaciones que los jugadores pueden utilizar con sus equipos, no obstante, los desarrolladores no se dieron cuenta que el jersey del álbum ‘Catfish and the Bottleman’ contiene una imagen sólo para adultos.

El uniforme con pajilla mútua de FIFA 18 #FUT 😆 *Sí, es oficial y se basa en un álbum de Catfish and the Bottlemen pic.twitter.com/Gkvx1PvPIW — Cumlouder (@cumlouder) February 16, 2018

