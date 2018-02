VIDEO: Azul Almazán revela detalles del abuso que sufrió por parte de su entrenador

Una herida que se hizo pública en el 2001, cuando apenas tenía 19 años, fue abierta una vez más por parte de la ex clavadista mexicana Azul Almazán, quien reveló detalles del abuso que sufrió por parte de su ex entrenador, Francisco Rueda.

Como parte del especial de la periodista de Carmen Aristegui para CNN, ‘Mujeres que rompen el silencio’, la ex atleta que representó a México en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, volvió a contar la lamentable experiencia que vivió cuando comenzaba su sueño por disputar una justa olímpica.

“Yo decidí alzar mi voz y destapar toda la cloaca que había en ese deporte. Tuve que agarrar fuerza para decirlo”, expresó.

“Los masajes que se daban eran incómodos… En los viajes, en las competencias, cómo se comportaba el entrenador”, puntualizó la mexicana.

“Mi entrenador era mi luz, mi esperanza, mi amigo, mi papá; el me mostró el sueño, me lo puso palpable. La relación que tenía con él era increíble. Hay una línea muy tenue que si alguno de los dos cruza, ahí empiezan los problemas, empiezas a confundir las cosas, pero de ahí a que empieces a transformar el entrenamiento en acoso, a decir que no te voy a entrenar si no haces esto”, insistió Almazán López.

Asimismo, aseguró que al resistirse ante los ataques de Rueda, se vio relegada de la delegación que representaría a México en la justa veraniega, a un año de que se disputara.

“Por no entrar en un juego perverso me quitan mi sueño; a un año de los Juegos Olímpicos te quedas sola. Me costó mucho salir adelante de ese tipos de sosos, el acoso mental, el abuso mental, fue mucho más pesado que si alguien hubiera abusado físicamente”, sentenció.

Hay que recordar que en 2004, Francisco Rueda fue acusado de violación por parte de los padres de la también ex clavadista Laura Sánchez, por lo que la Federación Mexicana de Natación lo inhabilitó de por vida.

MEXSPORT

Checa aquí la entrevista a partir del minuto 11:47

