VIDEO: Inés Sainz arremete contra López Obrador y así le respondieron

La conductora de Tv Azteca, Inés Sainz estivo de visita en el programa Saga Live de Adela Micha donde emitió un punto de vista negativo sobre el candidato presidencial del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador argumentando que tiene miedo de que sea elegido el nuevo mandatario mexicano en las elecciones del 1 de julio.

Compartiendo la charla junto a Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de López Obrador y la cantante Paty Cantú, Inés Sainz emitió su perspectiva sobre el candidato presidencial enfatizando que le preocupa que México emule lo que hoy está ocurriendo en Venezuela, en caso de que asumiera la presidencia de la República.

"Muchos, y me incluyo, sentimos miedo de que él llegue porque lo vemos como una persona que no sabe respetar las instituciones jurídicas, que se las ha brincado cuando las decisiones no han sido a su favor y de pronto dices: oye, tenemos el ejemplo claro de Venezuela, en donde dice todo el mundo es que así empezó Venezuela, incluso venezolanos te dicen 'es que tiene el perfil exacto de como cuando empezamos'. Sí da miedo", apuntó.

En este sentido, la también reportera recordó los cierres que se hicieron en Reforma cuando AMLO perdió las elecciones del 2006, por lo cual Clouthier le respondió para aclarar por qué México no podría compararse con el país sudamericano, y de paso aseguró que el único Presidente mexicano que se ha vestido de militar ha sido Felipa Calderón.