Así verán los pilotos de la F1 con el ‘halo’ de seguridad

Luego de presentar su monoplaza para la temporada 2018, la escudería Mercedes criticó el nuevo dispositivo con el que deberán contar todos los bólidos a partir de este año, el ''halo''. Además, el equipo publicó a través de sus redes sociales un video con el que se muestra la manera en que los pilotos ven la pista desde el interior de los vehículos con el sistema de seguridad implementado.

El director ejecutivo Totto Wolff dijo sobre la implantación del sistema que él lo ''cortaría con una motosierra'', según declaraciones para Autosport, ''lo eliminaría si tuviese la oportunidad’’.

