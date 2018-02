La verdadera historia del regaño de "Tuca" a jugadores de Tigres

Aquel video donde se le ve a Ricardo “Tuca” Ferretti furioso contra los jugadores de los Tigres en un entrenamiento ya tiene una explicación, y es que el ex futbolista de los felinos, Hercules Gómez reveló la verdadera historia.

En declaraciones para ESPN, donde actualmente labora, el ex jugador de los universitarios contó que todo fue porque un jugador de la Sub-17 golpeó al “Tuca” en la cabeza con el balón y eso fue el principio de su malestar.

"Era un ejercicio en la que la jalas con la derecha y mandas con la izquierda el centro y de primera si puedes defines, teníamos unos jugadores de Sub 20 y 17, en una de esas el jugador de Sub 17 la jala con la derecha y con la inhábil le pega al Tuca atrás de la cabeza”, apuntó el también ex elemento de Cruz Azul.

Gómez añadió que unos instantes después, “Tuca” se enojó más cuando intentó mostrarles cómo era el ejercicio, pero le pegó mal al balón y eso incrementó su enojo, hasta que llegó al punto en el que inicia el video que ya todos conocemos.

"Se enojó más dando el ejemplo, que llega el balón y le pega de volea, Tuca tiene una gran técnica, pero en ese momento no, y la falló tanto que la mando a tiro de esquina, es lo que no ve la gente. Se enojó más que fue con los defensas y dijo 'estos burros delanteros”, apuntó.