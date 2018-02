Blatter niega apoyo a México para el Mundial del 2026

Joseph Blatter respaldó la candidatura de Marruecos para organizar la Copa del Mundo de 2026.

El ex presidente de la FIFA, quien está suspendido de toda actividad relacionada con el futbol por faltas de ética financiera, tuiteó el jueves que “¡Marruecos es el anfitrión lógico! ¡Y es el momento de Africa de nuevo!”.

El Mundial de 2010 se realizó en Sudáfrica.

Al referirse a la candidatura tripartita de Estados Unidos, México y Canadá, Blatter tuiteó que “los co-anfitriones fueron rechazados por la FIFA después de 2002”, cuando el torneo se realizó en Corea del Sur y Japón.

El reinado de 17 años de Blatter como mandamás de la FIFA terminó en 2015 cuando las autoridades estadounidenses imputaron a varios dirigentes del fútbol por corrupción, incluyendo cargos de compra de votos para elegir las sedes de los mundiales.

Blatter está vetado del fútbol durante seis años tras descubrirse que autorizó un pago de dos millones de dólares a su ex asesor Michel Platini por supuestos salarios adeudados.

