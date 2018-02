Buscan a Puigdemont en avión de Guardiola

Mientras viajaba la familia de Pep Guardiola de Manchester a Barcelona en su avión, la Guardia Civil, cuadro policial español, registró la aeronave a su llegada al aeropuerto de El Prat, debido a que se sospechaba que en el vuelo se encontraba escondido el político Carles Puigdemont.

Sobre el hecho, el actual Director Técnico del City habló al respecto.

“Me lo explicó mi mujer. Pasó lo que se ha publicado. Fue la Policía o la Guardia Civil, me imagino, no sé cómo están ahora las leyes aeroportuarias, ni idea. Pero me imagino que tienen derecho a pararnos y a inspeccionar. Pasaron, vieron que estaba la familia, se fueron y nada más”.

Se comenta que dentro del avión se encontraban los tres hijos del catalán, su hermano y su esposa Cristina, quien fue la que le dio la primicia al ex estratega del Barcelona de España.

Esta acción volvió a ocurrir el jueves, cuestión que llamó la atención de los familiares, quienes se incomodaron por el sucedo, debido a que los comienzan a vigilar de manera más seguida, ya que Guardiola es investigado por la Guardia Civil por el apoyo hacia el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

