Comentarista de Fox Sports pelea con José Luis Chilavert

Las redes sociales se volvieron una forma importante de dar a conocer los puntos de vista y también una manera de tener más comunicación con los personajes principales de cualquier ámbito, por lo que existen más probabilidades de que existan respuesta de los mismos.

En esta ocasión, el mítico portero de Paraguay, Luis Chilavert, se enfrascó en una discusión vía Twitter con el periodista Martín Liberman, quienes de dieron con todo.

Liberman comenzó el choque. En un mensaje hecho por el argentino en su cuenta oficial destacó la importante labor de la Conmebol, organización que negó la apelación por parte del equipo de Boca Juniors de Argentina, por la suspensión del jugador Nahitan Nández, quien fue echado en el partido, correspondiente a la Copa Libertadores.

En instantes, el ex cancerbero de Vélez Sarsfield, club que vio la despedida de su carrera profesional, respondió que el profesionista era un “felpudo de la conmebol”.

Liberman eres un felpudo de la Conmebol,porque trabajas en Fox y porque todavía No dijeron que consumieron los jugadores de River tema Doping, de eso No hablas.Todo es Corrupcion en tu ámbito colorado.

Eres un caradura Liberman y los que están presos No sirve de prueba y que Fox es cómplice de la corrupcion,pero vos tenes que engañar porque necesitas de ellos para vivir, el Doping de River No es prueba, quédate tranquilo que para mi no eres mufa, solo un felpudo.

— José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) February 22, 2018