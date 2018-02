Luchadora es víctima de insultos xenófobos en plena lucha en vivo

La luchadora japonesa, Kairi Sane, sufrió una serie de insultos en plena lucha en vivo durante una función realizada en Florida.

Un pequeño sector gritó a La gladiadora que es parte de la marca NXT de WWE comentarios como “final feliz” y “Pearl Harbor”, haciendo referencia a las salas de masajes asiáticas y a la Segunda Guerra Mundial.

La ganadora del Mae Young Classic enfrentó a Rhea Ripley, pero se llevó la sorpresa de los gritos que recibió.

La luchadora se limitó a publicar un dibujo donde se ve la unión de gente de todas las razas.

Douchebags saying “Happy ending” and “Pearl Harbor” at @KairiSaneWWE should be removed from the facility. Their tickets should be confiscated and their credit cards should be blocked from buying future tickets. @WWENXT #NXTStPetersburg

— FL Wrestling Fan (@FLWrestlingFan) February 23, 2018