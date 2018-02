Logra mexicano Germán Madrazo oro en PyeongChang

Luego de semanas de competencia en los Juegos Olímpicos de PyeongChang, Corea del Sur, y tras una lluvia de oro por las preseas obtenidas por los atletas, una etapa más concluirá dentro de los aros olímpicos de invierno, pero dejó una sorprende tendencia y una nueva forma de ver la importancia de algunos atletas: las redes sociales.

A pesar de que el mexicano Germán Madrazo no fue de los ganadores dentro de su disciplina, esquí, sí lo hizo en las estadísticas de Twitter, Instagram y Facebook, ya que según una lista hecha por The New York Times, el azteca fue el deportista con más popularidad, ya que fue objeto de miles de "likes" y retuits en las páginas oficiales del certamen.

Asevera el medio que, a parte de la importancia de demostrar su agilidad dentro del deporte que practican, asevera que la personalidad, curiosidades y las historias de autosuperación son tomadas en cuenta.

A sus 43 años y después de aprender a esquiar en tan sólo un año, Madrazo fue todo un éxito en PyeongChang, a pesar de que llegó en la posición 116 de su competencia, pero lo importante para él era culminar la carrera y pasar la línea de meta.

