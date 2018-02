VIDEO: El gol más insólito en la historia reciente del futbol

Vaya gol tan increíble el que se vivió este sábado en un duelo del futbol aleman donde el portero del Duisburgo, Mark Flekken cometió uno de los perores errores, tal vez, en la historia del balompié.

Y es que en el partido ante el Ingolstadt, el guardameta nunca se dio cuenta de que el conjunto rival estaba atacando, por lo que cuando vino el remate para mandar el balón a las redes, se quedó metido en la portería.

El video se viralizó de inmediato desde temprano, ya que al puro estilo del FIFA, Flekken se quedó entre las redes porque nunca se dio cuenta de lo que había ocurrido, pues todo parece indicar que su distracción se debió a que estaba tomando agua cuando el Ingolstadt robó el balón y armó la jugada ofensiva.

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN

— FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) February 24, 2018